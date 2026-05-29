В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета

В заседании совета принимают участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Участвует также глава ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Высоких гостей во Дворце независимости встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Казахстан в этом году председательствует в органах ЕАЭС — Совете Евразийской экономической комиссии, Евразийском межправительственном совете и Высшем Евразийском экономическом совете.