Находка азербайджанской таможни

На складе аптеки и в грузовом автомобиле в Сумгаите было обнаружено 44 тысячи 335 единиц (в форме конволют, ампул и флаконов) лекарственных средств 251 наименования, не прошедших государственную регистрацию. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Отмечается, что сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета и Управления по операциям и расследованиям Бакинского главного таможенного управления была пресечена реализация ввезенных в страну незаконным путем лекарственных средств в крупном размере. По факту ведется расследование.