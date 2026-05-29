Вице-премьер Пакистана в Вашингтоне

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар прибыл в Вашингтон с официальным визитом и должен встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

В министерстве сообщили, что по прибытии Дара встретили посол Пакистана в США Ризван Саид Шейх и высокопоставленные сотрудники посольства.

В сообщении говорилось, что Дар и Рубио обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы.

В министерстве добавили, что Дар вернется в Исламабад позже в тот же день после завершения своих официальных мероприятий.