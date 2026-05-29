Самый дорогой ИИ-стартап в мире

Раунд возглавили фонды Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital и Dragoneer Investment Group. Объем привлеченных средств составил $65 млрд при доинвестиционной оценке компании в $900 млрд. Это выше, чем последняя оценка OpenAI в $730 млрд. В раунде также приняли участие стратегические инвесторы: Samsung, Micron и SK Hynix.

За последние три месяца оценка Anthropic выросла более чем вдвое. В феврале компания завершила предыдущий раунд с оценкой $380 млрд. Ожидаемая годовая выручка Anthropic по итогам мая достигла $47 млрд — против $10 млрд за весь 2025 год. Компания рассматривает возможность первичного размещения акций уже в текущем году.