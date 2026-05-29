Снова дожди и грозы

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, вечером и ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Сильный северо-западный ветер днем постепенно стихнет.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах ливневого характера, не исключаются грозы и град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 20-25, ночью в горах 7-12, днем - 12-17, местами 20-23° тепла.