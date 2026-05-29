Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

Россия перебросит десятки тысяч армян в Армению?

13:54 530

Россия активизировала скрытые меры, направленные на срыв планов действующего руководства Армении по переизбранию, опасаясь дальнейшего сближения страны с Западом. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на западных представителей разведки и документы, с которыми ознакомилось агентство.

По данным источников, Москва развернула кампании дезинформации в поддержку пророссийских кандидатов и обсуждает схему доставки десятков тысяч избирателей из числа армян, проживающих в России, для влияния на исход голосования. «Эти операции включают онлайн-кампании и попытки повлиять на явку», - отмечается в материалах, изученных Reuters.

«То, что пытается сделать Пашинян, представляет угрозу для России», - приводит Reuters слова старшего научного сотрудника Carnegie Europe Томаса де Ваала, который заявил, что диверсификация внешней политики Армении лишает Москву прежнего влияния в стране. По данным западных чиновников, предпочтительным кандидатом Москвы считается бизнесмен Самвел Карапетян, который отрицает обвинения в связях с подобными планами. Его представитель также заявил Reuters, что он не был осведомлен о какой-либо поддержке со стороны России.

В материале также утверждается, что российская сторона усилила информационные кампании в интернете и использует сети ботов и структуры, связанные с дезинформацией, для дискредитации армянского руководства. Москва эти обвинения отвергает, называя их «шпионской манией».

