Китай готовится к ответному ядерному удару

Китай возводит разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи близ ядерных шахт в районе Хами, в пустыне Синьцзяна, сообщает Reuters. По оценке аналитиков в области безопасности, инфраструктура предназначена для обеспечения гарантированного ответного удара в случае превентивной атаки США на китайский арсенал.

Спутниковые снимки, изученные агентством, выявили более 80 бетонных площадок для мобильных ракетных пусковых установок и зенитных комплексов, а также два восьмиугольных объекта в восточном Синьцзяне — примерно в 140 и 230 км к юго-западу от шахтных полей Хами. Комплексы окружены бронированными бункерами, складами оружия, аэродромами и железнодорожными терминалами. В апреле и мае нынешнего года вблизи северного восьмиугольника фиксировались военные учения с участием крупной техники.

Аналитики полагают, что площадки могут использоваться для развертывания мобильных межконтинентальных баллистических ракет и систем радиоэлектронной борьбы, а трубопроводы, соединяющие их с восьмиугольными комплексами, предположительно содержат волоконно-оптические кабели. Тон Чжао из Фонда Карнеги за международный мир считает, что октагоны могут быть связаны с системами командования, управления и связи, обеспечивающими работу шахтных МБР в Хами. Директор ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что никогда раньше не видел ничего подобного, назвав это «экстраординарными усилиями».

Отмечается, что это строительство отражает курс Пекина на создание минимального, но надежного ядерного сдерживания, которое основано на способности нанести ответный удар. По оценкам Пентагона, к 2030 году Китай планирует развернуть 1000 боеголовок, а его система раннего предупреждения на спутниках серии «Хуоянь» способна обнаружить запуск МБР в течение 90 секунд.

Ранее сообщалось, что Китай наращивает ядерный арсенал быстрее любой другой страны в мире: с 2023 года к нему ежегодно добавляется около 100 боеголовок, а их общее число уже достигло как минимум 600.