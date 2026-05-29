Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

Путин направил 26 миллиардов на борьбу со старением

Президент России Владимир Путин превратил исследования в сфере долголетия и борьбы со старением в один из приоритетных государственных научных проектов, пишет The Wall Street Journal. По сведениям издания, речь идет о программе New Health Preservation Technologies стоимостью около 26 миллиардов долларов, официально представленной в 2024 году.

Автор публикации Боян Панчевски напоминает, что во время сентябрьского парада в Пекине микрофоны зафиксировали разговор Путина с председателем КНР Си Цзиньпином о возможности продления жизни за счет пересадки органов. Тогда это выглядело как странный обмен репликами между пожилыми авторитарными лидерами, однако, как пишет издание, Путин фактически описывал уже существующий кремлевский проект.

По данным WSJ, российская программа включает разработку генной терапии, 3D-биопечать живых тканей, выращивание органов для трансплантации с использованием мини-свиней, а также другие методы продления жизни. Российские чиновники заявляют, что к 2030 году программа должна «спасти» 175 тысяч жизней.

Ключевыми фигурами проекта издание называет дочь Путина, эндокринолога Марию Воронцову, курирующую поддерживаемые государством генетические программы, и главу Курчатовского института Михаила Ковальчука – брата близкого к Путину банкира и медиаменеджера Юрия Ковальчука. Михаил Ковальчук, по оценке WSJ, стал одним из главных идеологов кремлевской программы долголетия.

Издание отмечает, что, в отличие от похожих исследований, финансируемых в США технологическими миллиардерами, российские проекты дают мало результатов, опубликованных в ведущих международных рецензируемых журналах. Российский ученый Александр Островский, один из пионеров биопечати в России, уехавший из страны после начала полномасштабной войны против Украины, сказал WSJ, что без публикаций трудно говорить о реальных результатах, а не о «мечтах» и попытках получить финансирование.

WSJ также связывает интерес Путина к теме долголетия с его публичным культом физической силы, возрастом его ближайшего окружения и давней российской традицией увлечения «научным» продлением жизни. Издание напоминает о советских экспериментах Александра Богданова с переливанием крови и работах врача Александра Богомольца, обещавшего возможность продления жизни до 150 лет.

При этом Россия остается страной с крайне низкой для развитого мира продолжительностью жизни мужчин. По официальным данным, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ составляет около 68 лет – значительно ниже, чем в США и странах Западной Европы. WSJ пишет, что стремление Кремля победить старение выглядит особенно контрастно на фоне войны, изоляции российской науки и высокой смертности в самой России.

