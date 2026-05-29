Зеленский об атаке России на Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за другими европейскими лидерами прокомментировал попадание российского беспилотника в жилой дом в Румынии.

Россия, отметил украинский лидер в соцсети X, в ночь на пятницу атаковала Одесскую область, и один из дронов попал в жилой дом в Румынии.

«Мы желаем пострадавшим скорейшего восстановления. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом в нынешних обстоятельствах. Мы рассчитываем на то, что новые санкции ЕС в отношении России будут по-настоящему мощными и заставят Россию почувствовать, что эти удары приводят к потерям для нее самой», — сказал Зеленский.