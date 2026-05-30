USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Новость дня
Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:42 614

Здание в квартале Левент района Бешикташ на улице Джомерт в Стамбуле, где располагается консульство Израиля, не прошло проверку на сейсмостойкость. Информированные источники в Анкаре сообщают, что здание, которое было частично закрыто после обострения отношений на фоне войны в Газе в октябре 2023 года, в ближайшие годы будет снесено, а на его месте построят новое.

Здание, где располагается консульство Израиля, снесут в ближайшие годы, а на его месте построят новое

Израильская сторона ранее заявляла, что консульство частично закрыто на неопределенный срок из-за растущей политической напряженности между двумя странами. Израильские сотрудники консульства были отозваны на родину, а местных турецких работников перевели на удаленный режим работы.

Снос ради реконструкции такого здания, которое по турецким стандартам можно считать полунебоскребом, является делом необычным. Тем не менее информированные источники haqqın.az в Анкаре утверждают, что здание провалило тест на сейсмостойкость, и по этому поводу имеются все необходимые документы. В апреле на пустующее ныне здание консульства было совершено нападение лицами, предположительно, связанными со ИГИЛ, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения.

Высотное здание, расположенное в стамбульском квартале Левент, представляет собой крупный комплекс (плазу), на нескольких этажах которого размещаются многочисленные бизнес-структуры и офисы. Некоторые части здания были выкуплены правительством Израиля для нужд консульства. Однако источники отмечают, что воссоздание дипломатического центра в здании, которое будет построено на этой же территории, принесет Израилю серьезные коммерческие трудности и дополнительные расходы.

Издание Middle East Eye, штаб-квартира которого находится в Лондоне, пишет, что у Израиля имеются особые требования к строительству дипломатических представительств. Турецкая строительная компания, которая возведет новое здание на месте сносимого в Стамбуле, не сможет удовлетворить эти требования из-за их высокой стоимости. По этой причине, если израильтяне захотят сохранить консульство в новом проекте, им придется договариваться со строительной компанией и обеспечивать необходимый бюджет.

Израиль размышляет: стоит ли тратить немалые деньги на строительства нового консульства, если отношения с Анкарой фактически заморожены

Издание сообщает, что доля, принадлежащая Израилю в новом здании, останется в собственности правительства еврейского государства, однако вероятность того, что Израиль сохранит консульство в новом комплексе, невелика. Перенос консульства в другое здание также может обойтись крайне дорого. Комплексные требования безопасности Израиля включают в себя высококачественную броню, специально разработанные кабели, системы видеонаблюдения и другие защитные меры.

По некоторым оценкам, расходы превысят примерно 6 миллионов долларов, что вызвало дискуссии о целесообразности траты таких денег в Турции, где дипломатические отношения фактически заморожены. Согласно сообщениям британских СМИ, Тель-Авив сейчас рассматривает все варианты касательно стамбульского консульства, и окончательное решение пока не принято. Однако эксперты утверждают, что у израильского правительства сейчас нет бюджета на такой переезд, и вероятность размещения в новом здании мала.

На прошлой неделе haqqın.az со ссылкой на турецкие и израильские источники писал о том, что в Тель-Авиве идут серьезные обсуждения по поводу закрытия консульства в Стамбуле. Некоторые израильские официальные лица считают, что пустующее здание консульства в Стамбуле создает дополнительную финансовую нагрузку. Однако другие предупреждают, что закрытие дипломатического представительства может затруднить его повторное открытие в будущем.

Если решение о закрытии консульства будет принято, посольство в Анкаре останется единственным официальным дипломатическим представительством Израиля в Турции. Между тем еще одним вопросом, влияющим на двусторонние отношения, является то, что посты послов с обеих сторон также остаются вакантными. Посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар в прошлом году ушел на пенсию, а его израильская коллега Ирит Лиллиан также уйдет на пенсию в конце этого месяца.

В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента
В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента фото; видео; обновлено 23:59
29 мая 2026, 23:59 15145
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев обновлено 23:37
29 мая 2026, 23:37 3885
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
29 мая 2026, 21:44 3734
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
29 мая 2026, 20:39 2457
Украина заявила об ударе по центру радиоэлектронной разведки ФСБ и нефтегазовым объектам России
Украина заявила об ударе по центру радиоэлектронной разведки ФСБ и нефтегазовым объектам России обновлено 20:05
29 мая 2026, 20:05 11173
Россия перебросит десятки тысяч армян в Армению?
Россия перебросит десятки тысяч армян в Армению? Reuters
29 мая 2026, 13:54 7736
Битва Израиля и «Хезболлы»
Битва Израиля и «Хезболлы»
29 мая 2026, 19:46 1358
Крошечные дроны меняют характер войны: самая высокотехнологичная армия мира теряет десятки солдат
Крошечные дроны меняют характер войны: самая высокотехнологичная армия мира теряет десятки солдат Есть ли выход?
29 мая 2026, 12:23 7359
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану обновлено 23:20
29 мая 2026, 23:20 3499
Азербайджан забил три гола Италии и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы
Азербайджан забил три гола Италии и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы ВИДЕО
29 мая 2026, 18:48 3070
Путин предупредил Армению и напомнил о «кризисе» в Украине
Путин предупредил Армению и напомнил о «кризисе» в Украине обновлено 21:04
29 мая 2026, 21:04 7798

ЭТО ВАЖНО

В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента
В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента фото; видео; обновлено 23:59
29 мая 2026, 23:59 15145
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев обновлено 23:37
29 мая 2026, 23:37 3885
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
29 мая 2026, 21:44 3734
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
29 мая 2026, 20:39 2457
Украина заявила об ударе по центру радиоэлектронной разведки ФСБ и нефтегазовым объектам России
Украина заявила об ударе по центру радиоэлектронной разведки ФСБ и нефтегазовым объектам России обновлено 20:05
29 мая 2026, 20:05 11173
Россия перебросит десятки тысяч армян в Армению?
Россия перебросит десятки тысяч армян в Армению? Reuters
29 мая 2026, 13:54 7736
Битва Израиля и «Хезболлы»
Битва Израиля и «Хезболлы»
29 мая 2026, 19:46 1358
Крошечные дроны меняют характер войны: самая высокотехнологичная армия мира теряет десятки солдат
Крошечные дроны меняют характер войны: самая высокотехнологичная армия мира теряет десятки солдат Есть ли выход?
29 мая 2026, 12:23 7359
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану обновлено 23:20
29 мая 2026, 23:20 3499
Азербайджан забил три гола Италии и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы
Азербайджан забил три гола Италии и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы ВИДЕО
29 мая 2026, 18:48 3070
Путин предупредил Армению и напомнил о «кризисе» в Украине
Путин предупредил Армению и напомнил о «кризисе» в Украине обновлено 21:04
29 мая 2026, 21:04 7798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться