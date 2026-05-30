Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?

Здание в квартале Левент района Бешикташ на улице Джомерт в Стамбуле, где располагается консульство Израиля, не прошло проверку на сейсмостойкость. Информированные источники в Анкаре сообщают, что здание, которое было частично закрыто после обострения отношений на фоне войны в Газе в октябре 2023 года, в ближайшие годы будет снесено, а на его месте построят новое.

Израильская сторона ранее заявляла, что консульство частично закрыто на неопределенный срок из-за растущей политической напряженности между двумя странами. Израильские сотрудники консульства были отозваны на родину, а местных турецких работников перевели на удаленный режим работы.

Снос ради реконструкции такого здания, которое по турецким стандартам можно считать полунебоскребом, является делом необычным. Тем не менее информированные источники haqqın.az в Анкаре утверждают, что здание провалило тест на сейсмостойкость, и по этому поводу имеются все необходимые документы. В апреле на пустующее ныне здание консульства было совершено нападение лицами, предположительно, связанными со ИГИЛ, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения.

Высотное здание, расположенное в стамбульском квартале Левент, представляет собой крупный комплекс (плазу), на нескольких этажах которого размещаются многочисленные бизнес-структуры и офисы. Некоторые части здания были выкуплены правительством Израиля для нужд консульства. Однако источники отмечают, что воссоздание дипломатического центра в здании, которое будет построено на этой же территории, принесет Израилю серьезные коммерческие трудности и дополнительные расходы.

Издание Middle East Eye, штаб-квартира которого находится в Лондоне, пишет, что у Израиля имеются особые требования к строительству дипломатических представительств. Турецкая строительная компания, которая возведет новое здание на месте сносимого в Стамбуле, не сможет удовлетворить эти требования из-за их высокой стоимости. По этой причине, если израильтяне захотят сохранить консульство в новом проекте, им придется договариваться со строительной компанией и обеспечивать необходимый бюджет.