Снесут консульство Израиля в Бешикташе. А почему нельзя переехать?

Здание в квартале Левент района Бешикташ на улице Джомерт в Стамбуле, где располагается консульство Израиля, не прошло проверку на сейсмостойкость. Информированные источники в Анкаре сообщают, что здание, которое было частично закрыто после обострения отношений на фоне войны в Газе в октябре 2023 года, в ближайшие годы будет снесено, а на его месте построят новое.
Израильская сторона ранее заявляла, что консульство частично закрыто на неопределенный срок из-за растущей политической напряженности между двумя странами. Израильские сотрудники консульства были отозваны на родину, а местных турецких работников перевели на удаленный режим работы.
Снос ради реконструкции такого здания, которое по турецким стандартам можно считать полунебоскребом, является делом необычным. Тем не менее информированные источники haqqın.az в Анкаре утверждают, что здание провалило тест на сейсмостойкость, и по этому поводу имеются все необходимые документы. В апреле на пустующее ныне здание консульства было совершено нападение лицами, предположительно, связанными со ИГИЛ, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения.
Высотное здание, расположенное в стамбульском квартале Левент, представляет собой крупный комплекс (плазу), на нескольких этажах которого размещаются многочисленные бизнес-структуры и офисы. Некоторые части здания были выкуплены правительством Израиля для нужд консульства. Однако источники отмечают, что воссоздание дипломатического центра в здании, которое будет построено на этой же территории, принесет Израилю серьезные коммерческие трудности и дополнительные расходы.
Издание Middle East Eye, штаб-квартира которого находится в Лондоне, пишет, что у Израиля имеются особые требования к строительству дипломатических представительств. Турецкая строительная компания, которая возведет новое здание на месте сносимого в Стамбуле, не сможет удовлетворить эти требования из-за их высокой стоимости. По этой причине, если израильтяне захотят сохранить консульство в новом проекте, им придется договариваться со строительной компанией и обеспечивать необходимый бюджет.
Издание сообщает, что доля, принадлежащая Израилю в новом здании, останется в собственности правительства еврейского государства, однако вероятность того, что Израиль сохранит консульство в новом комплексе, невелика. Перенос консульства в другое здание также может обойтись крайне дорого. Комплексные требования безопасности Израиля включают в себя высококачественную броню, специально разработанные кабели, системы видеонаблюдения и другие защитные меры.
По некоторым оценкам, расходы превысят примерно 6 миллионов долларов, что вызвало дискуссии о целесообразности траты таких денег в Турции, где дипломатические отношения фактически заморожены. Согласно сообщениям британских СМИ, Тель-Авив сейчас рассматривает все варианты касательно стамбульского консульства, и окончательное решение пока не принято. Однако эксперты утверждают, что у израильского правительства сейчас нет бюджета на такой переезд, и вероятность размещения в новом здании мала.
На прошлой неделе haqqın.az со ссылкой на турецкие и израильские источники писал о том, что в Тель-Авиве идут серьезные обсуждения по поводу закрытия консульства в Стамбуле. Некоторые израильские официальные лица считают, что пустующее здание консульства в Стамбуле создает дополнительную финансовую нагрузку. Однако другие предупреждают, что закрытие дипломатического представительства может затруднить его повторное открытие в будущем.
Если решение о закрытии консульства будет принято, посольство в Анкаре останется единственным официальным дипломатическим представительством Израиля в Турции. Между тем еще одним вопросом, влияющим на двусторонние отношения, является то, что посты послов с обеих сторон также остаются вакантными. Посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар в прошлом году ушел на пенсию, а его израильская коллега Ирит Лиллиан также уйдет на пенсию в конце этого месяца.