Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Украина вывела из строя 17 российских НПЗ

обновлено 17:47
17:47 1121

В течение мая Украина атаковала 17 крупных нефтеобъектов России. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), отметив, что более половины из них не работают или приостановили свою работу на месяц.

▪️ 29 мая — Волгоградский НПЗ

▪️ 1 и 27 мая — Туапсе (Краснодарский край)

▪️ 8, 22 и 25 мая — Ярославский НПЗ

▪️ 23 мая — нефтехаб Грушовая (Новороссийск)

▪️ 22 мая — нефтетерминал Шесхарис (Новороссийск)

▪️ 21 мая — Сызранский НПЗ

▪️ 19 мая — ЛПДС Ярославль

▪️ 18 и 20 мая — НПЗ «Лукойл-Кстово» (Нижегородская область)

▪️ 17 мая — Московский НПЗ

▪️ 15 мая — Рязанский НПЗ

▪️ 13 мая — НТ «Таманьнефтегаз» (Краснодарский край)

▪️ 7 мая — НПЗ «Лукойл-Пермь»

▪️ 5 мая — Киришский НПЗ (Ленинградская область)

▪️ 4 мая — Куйбышевский НПЗ (Самара)

▪️ 3 мая — нефтетерминал «Транснефть — порт Приморск» (Ленинградская область).

Бровди добавил, что нефтеперекачивающие станции и нефтебазы в перечень не включены.

«Этот список занял бы немало места», — отметил он.

*** 16:57

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, НПС «Ярославль-3», ЗРК «Тор-М2», склада МТС и пунктов управления БПЛА российских войск, пишут украинские СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба.

«28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов россиян.

Поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (Волгоград, Волгоградская обл., РФ). Зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. Завод остановил производственные процессы», - сообщили в Генштабе.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Волгоградский НПЗ, как указано, входит в структуру нефтяной компании «Лукойл» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и нужд армии РФ.

«Поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3» (Ярославская обл., РФ). Зафиксировано поражение цели и пожар на территории станции. Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью 50 000 м3 и 20 000 м3», - отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

