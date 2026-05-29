НАТО готовит крепость

Швеция и ее союзники по НАТО стремятся превратить находящийся в центре Балтийского моря остров Готланд в настоящую крепость. На прошлой неделе там прошли первые учения под эгидой НАТО, около 18 тысяч военнослужащих из 13 стран готовились к нападению со стороны России и отрабатывали способы противодействия гибридным атакам. Альянсу даже стоит подумать о размещении на постоянной основе систем ПВО дальнего радиуса действия для сдерживания России, сказали Politico два дипломата из стран НАТО.

Москва может напасть в любой момент, считает командующий вооруженными силами Швеции генерал Михаэль Классон: «Мы не должны сидеть сложа руки и ждать, пока российские вооруженные силы восстановятся до того или иного уровня, а должны постоянно быть начеку».

Готланд расположен в 300 км от Калининградской области, которую Кремль в последнее время накачивает вооружением, включая дальнобойные ракеты. «Учитывая дальность действия и расположение современных систем [вооружения], тот, кто контролирует Готландом, контролирует бόльшую часть происходящего в Балтийском море», — пояснил Никлас Гранхольм, замдиректора шведского Агентства оборонных исследований.

Остров называют «непотопляемым авианосцем», так как он является важнейшей базой для проведения воздушных операций по всему региону. Вылетающие оттуда боевые самолеты могут достичь столицы любой из расположенных вокруг Балтийского моря стран «за считанные минуты», говорит Гранхольм.