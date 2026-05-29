Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»
Медведева понесло: «Европейцы не смогут спать спокойно»

17:25 904

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился в госмессенджере Max грубой тирадой в адрес Европейского союза после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац.

Среди прочего он назвал страны ЕС «участниками войны» против России и пообещал, что подобные инциденты на территории Европы будут продолжаться.

«Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства — прямые участники войны с Россией», — написал Медведев.

Он добавил, что «европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на нашу страну», а за «теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани». «Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!» — резюмировал зампред Совбеза.

Инцидент, спровоцировавший очередной припадок ярости Медведева, произошел минувшей ночью. Российский беспилотник врезался в жилую многоэтажку на востоке Румынии. По данным местных властей, в квартире на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали два человека — в том числе 14-летний подросток. После удара представители НАТО приняли решение провести экстренное заседание, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

