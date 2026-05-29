Предупреждение синоптиков: понижение температуры, ливни...

Нестабильная и дождливая погода в Азербайджане сохранится до 31 мая, информирует Национальная гидрометеорологическая служба.

В предупреждении говорится, что в Баку и на Апшероне вечером и ночью 30 мая ожидаются дожди с перерывами, местами на полуострове интенсивные, а также грозы. В регионах прогнозируются ливни, грозы, град, в высокогорных районах — снег.

Из-за осадков уровень воды в реках повысится, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели. Температура воздуха понизится на 3-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.