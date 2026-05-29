Миллиарды для Венгрии

Еврокомиссия разблокирует для Венгрии €16,4 млрд замороженных средств после реформ, проведенных новым правительством страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с Урсулой фон дер Ляйен состоялась сегодня, 29 мая. По словам главы Еврокомиссии, Венгрия получит €10 млрд из фонда восстановления экономики Next Generation EU, €4,2 млрд — из фонда сплочения ЕС, еще €2,2 млрд будут разблокированы после завершения реформ в сфере образования.
Премьер-министр Венгрии заявил, что средства направят на восстановление экономики, развитие государственных услуг и поддержку бизнеса. Он также назвал соглашение доказательством эффективности антикоррупционных реформ нового правительства.
Издание Politico напоминает, что средства были заморожены из-за нарушений законодательства ЕС правительством Виктора Орбана. В частности, речь идет о коррупции и несоблюдении принципа верховенства права.
ЕС поставил Будапешту 27 условий для получения доступа к финансированию, включая восстановление независимости судебной системы и введение более жестких антикоррупционных механизмов. Условия должны быть выполнены до 31 августа 2026 года.
Кроме того, власти Венгрии рассчитывают получить от ЕС еще €16 млрд на оборонные расходы по программе SAFE. Кредитный план для Венгрии по этой программе был отложен в марте этого года из-за вето, наложенного бывшим премьер-министром страны Виктором Орбаном на предоставление помощи Украине.