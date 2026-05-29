Миллиарды для Венгрии

Еврокомиссия разблокирует для Венгрии €16,4 млрд замороженных средств после реформ, проведенных новым правительством страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Встреча премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с Урсулой фон дер Ляйен состоялась сегодня, 29 мая. По словам главы Еврокомиссии, Венгрия получит €10 млрд из фонда восстановления экономики Next Generation EU, €4,2 млрд — из фонда сплочения ЕС, еще €2,2 млрд будут разблокированы после завершения реформ в сфере образования.