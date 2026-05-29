Азербайджан забил три гола Италии и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по мини-футболу продолжает успешное выступление на чемпионате Европы в столице Словакии Братиславе.

Сегодня команда Эльшада Гулиева в своем втором матче встречалась с Италией и победила со счетом 3:0. Голами отметились Реван Керимов (2-я минута), Вусал Исаев (29-я) и Рузигар Ибрагимзаде (43-я, с пенальти).

Напомним, вчера Азербайджан одолел Австрию - 1:0.

Сегодня в нашей группе Франция обыграла австрийцев со счетом 3:1.

После двух туров у Азербайджана 6 очков, у Франции - 4, у Италии - 1, у Австрии - 0.

Таким образом, за тур до финиша группового этапа сборная Азербайджана обеспечила себе выход в 1/8 финала. Завтра наша команда сыграет с Францией.

Всего в чемпионате Европы принимают участие 24 сборные. Они распределены по шести группам. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные среди занявших третьи места.

Сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2022 году. Тогда турнир также проходил в Словакии. Ну а в прошлом году в Баку Азербайджан впервые завоевал титул сильнейшей сборной планеты.