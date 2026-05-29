Зеленский объявил: Россия готовит новый массированный удар по Украине

« У нас есть информация от разведок о подготовке России к новому массированному удару. Важно, чтобы все наши партнеры знали, что происходит и что Россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не на дипломатические шаги. Прежде всего это означает, что нужны дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации», — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 29 мая, что Россия готовится к новому удару по Украине.

Президент Украины уточнил, что ключевой вопрос для Киева — помощь со средствами борьбы с баллистическими ракетами.

Также Зеленский сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой задачи на ближайшие недели и шаги, которые могут наиболее эффективно поддержать защиту Украины.

Ранее Зеленский направил Конгрессу США и президенту Дональду Трампу письмо с просьбой срочно предоставить Украине ракеты для установок ПВО Patriot, которые позволяют сбивать баллистические ракеты.

В ночь на 24 мая Россия нанесла самый масштабный удар по Киеву за время полномасштабной войны. 25 мая Министерство иностранных дел России заявило о начале «системных ударов» по Киеву и призвало иностранных дипломатов «как можно скорее покинуть город».