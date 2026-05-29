Лукашенко анонсировал приезд доверенного лица «аксакала»-Макрона

В пятницу на полях саммита ЕАЭС в Астане Лукашенко рассказал журналистам, что Макрон в ходе беседы попросил принять в Минске его доверенное лицо.

24 мая по инициативе Парижа состоялся телефонный разговор Лукашенко и Макрона. Стороны обсудили «проблемы регионального характера», а также отношения Минска с ЕС, в том числе с Францией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни в Минск приедет доверенное лицо президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я говорю: «Слушай, ну мы с тобой разговариваем – это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?» Он (Макрон) мне говорит: «Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?» – цитирует Лукашенко БелТА.

Президент Беларуси заявил, что ответил согласием.

«…В понедельник-вторник (не помню) – этот человек будет здесь», – сказал президент Беларуси.

При этом Лукашенко отметил, что не хочет раскрывать имени доверенного лица, но Макрон «назвал координаты»: «...Мы с ним (доверенным лицом) серьезно поговорим».

Президент Беларуси уточнил, что доверенное лицо – это человек, который находится в теме, ему детально будут высказаны существующие проблемы.

Он также назвал Макрона «аксакалом» европейской политики и призвал его стать «мотором» мирного диалога по Украине.

«Я говорю: «Вам не отвечать надо, а стремиться к миру». – А мы стремимся», – заявил Лукашенко, пересказывая разговор с Макроном.

Президент Беларуси также сообщил, что предложил французскому коллеге провести личную встречу в Минске с участием президента России Владимира Путина. По его словам, Макрон не исключил возможности такой встречи, однако отметил необходимость консультаций внутри Евросоюза.

Лукашенко подчеркнул, что именно президент Франции как один из наиболее опытных европейских политиков может сыграть важную роль в запуске мирного диалога: «Ты аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого».

По словам Лукашенко, важные международные вопросы необходимо решать путем прямого диалога и переговоров.