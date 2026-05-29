Битва Израиля и «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сопровождении министра обороны Исраэля Каца и заместителя начальника Генштаба бригадного генерала Тамира Ядая посетил расположение 36-й дивизии Армии обороны Израиля, дислоцированной в районе границы с Ливаном.
По сообщению израильских СМИ, на встрече с военнослужащими глава израильского правительства подтвердил, что силы ЦАХАЛа форсировали реку Литани и, заняв стратегические позиции в тылу Ливана, действуют уже севернее нее.
«Наши силы пересекли Литани. Они продвинулись на контрольные позиции. Мы действуем в Бейруте, в Бекаа (долина на востоке Ливана). Боевые действия ведутся по всей ширине северного фронта, в результате чего по инфраструктуре и силам «Хезболлы» наносятся решительные и сокрушительные удары», - заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.
«Продолжайте - с большим успехом и до конца», - добавил премьер, обращаясь к израильским военнослужащим. По словам Нетаньяху, израильские войска на этих направлениях добиваются «очень впечатляющих результатов».
В то же время начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир в сопровождении командующего Северным округом генерал-майора Рафи Мило и других высших командиров посетил расположение израильской дивизии, дислоцированной на ливанской стороне горы Дов. По словам начальника Генштаба, «везде, где мы выявим угрозу и где потребуется ее устранить, мы будем действовать. Везде, где возникнет оперативная необходимость в маневрировании, мы будем маневрировать».
Замир заявил, что Израиль готов «к любому развитию событий и сохраняет высокий уровень боеготовности в противостоянии с Ираном».
Река Литани протекает на юге Ливана, расположена примерно в 30 км к северу от израильско-ливанской границы. В военной стратегии Израиля эта водная артерия рассматривается как важный рубеж. Чтобы обеспечить безопасность северных населенных пунктов Израиля от ракетных обстрелов и атак БПЛА, ЦАХАЛ в ходе многочисленных переговоров требовал создания к югу от Литани «безопасной буферной зоны, свободной от «Хезболлы».