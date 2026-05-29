Битва Израиля и «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сопровождении министра обороны Исраэля Каца и заместителя начальника Генштаба бригадного генерала Тамира Ядая посетил расположение 36-й дивизии Армии обороны Израиля, дислоцированной в районе границы с Ливаном. По сообщению израильских СМИ, на встрече с военнослужащими глава израильского правительства подтвердил, что силы ЦАХАЛа форсировали реку Литани и, заняв стратегические позиции в тылу Ливана, действуют уже севернее нее.

«Наши силы пересекли Литани. Они продвинулись на контрольные позиции. Мы действуем в Бейруте, в Бекаа (долина на востоке Ливана). Боевые действия ведутся по всей ширине северного фронта, в результате чего по инфраструктуре и силам «Хезболлы» наносятся решительные и сокрушительные удары», - заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства. «Продолжайте - с большим успехом и до конца», - добавил премьер, обращаясь к израильским военнослужащим. По словам Нетаньяху, израильские войска на этих направлениях добиваются «очень впечатляющих результатов».