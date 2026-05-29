Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свое недавнее заявление о том, что на войне в Украине «дело идет к завершению».

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению», — заявил Путин, имея в виду, что, российские войска, по его мнению, вскоре одержат победу.

Во время пресс-конференции Путин также подтвердил, что переговорный процесс с Украиной сейчас «поставлен на паузу». «Контакты определенные сохраняются. Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому», — сказал президент России.

При этом, по его словам, назвать конкретные сроки завершения «конфликта» в Украине невозможно, пока продолжаются боевые действия. «Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто… Ну, так никогда практически не делается. И я этого делать не буду», — сказал Путин.