Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свое недавнее заявление о том, что на войне в Украине «дело идет к завершению».
Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, Путин заявил, что прогнозировал быстрое окончание войны, поскольку на поле боя российские войска «наступают по всем направлениям».
«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация близится к завершению», — заявил Путин, имея в виду, что, российские войска, по его мнению, вскоре одержат победу.
Во время пресс-конференции Путин также подтвердил, что переговорный процесс с Украиной сейчас «поставлен на паузу». «Контакты определенные сохраняются. Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому», — сказал президент России.
При этом, по его словам, назвать конкретные сроки завершения «конфликта» в Украине невозможно, пока продолжаются боевые действия. «Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто… Ну, так никогда практически не делается. И я этого делать не буду», — сказал Путин.