Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»

Для России будут являться «законными целями» места, откуда будут запущены боевые дроны по ее территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все места, откуда происходит прямая военная угроза России, являются законными целями», - сказал Путин по итогам госвизита в Казахстан, его цитируют российские СМИ.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможности запусков из Латвии беспилотников ВСУ для ударов по России.

Президент РФ также прокомментировал недавние заявления главы МИД Литвы Кестутиса Будриса. 19 мая в интервью министр заявил, что у НАТО есть все средства, чтобы «сровнять с землей» российские базы ПВО, если появится такая необходимость.

«У Российской Федерации есть все средства, чтобы сровнять с землей всех, кто захочет сровнять с землей базы на ее территории», — заявил Путин.