Трамп заявил о скором снятии «беспрецедентной» блокады в Ормузе

Президент США Дональд Трамп заявил, что «беспрецедентная» американская морская блокада иранских портов в Ормузском проливе будет снята в случае заключения соглашения с Тегераном.

«Иран завершит немедленное удаление и/или детонацию любых оставшихся мин, которых не будет много! Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс «возвращения домой!» Передайте привет вашим женам, мужьям, родителям и семьям от меня, вашего любимого Президента!» — написал американский лидер в Truth Social.

Он также сообщил, что все подводные мины в проливе, если они есть, будут уничтожены, и отметил, что многие уже ликвидированы путем детонации.

Накануне Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Иран и США достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам собеседников издания, меморандум предусматривает «неограниченный» проход по Ормузскому проливу — без пошлин и задержаний судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней, а США обязались снять свою блокаду.

Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном в Исламабаде в апреле. Военные США начали блокировать иранские порты и суда с 13 апреля.