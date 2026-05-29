Казахстан готов принять уран Ирана

Казахстан готов принять иранский обогащенный уран при достижении договоренности между Тегераном и Вашингтоном относительно ядерной программы исламской республики. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси заявил, что это предложение обсуждалось в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане ранее на этой неделе.

Он пояснил, что с учетом того, что у МАГАТЭ в Казахстане действует Банк низкообогащенного урана, «есть место, где иранский уран может быть безопасно размещен».

Гросси считает, что как США, так и Иран в настоящий момент готовы к уступкам и хотят достичь соглашения.

Вопрос вывоза с территории Ирана обогащенного урана — один из ключевых в переговорах Тегерана и Вашингтона по поводу прекращения боевых действий.