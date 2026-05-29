Путин: «Дружу со Шрёдером. Что здесь плохого?»

«Мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Не наше дело определять переговорщика. Но, естественно, наше дело - встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело», - приводит «Интерфакс» слова Путина.

Президент РФ Владимир Путин считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер или «такой человек, как он».

По словам президента РФ, когда он ранее назвал Шрёдера в качестве возможного переговорщика, имел в виду, «что это человек, которому можно доверять»: «Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? Это вызывает известное доверие».

Шрёдер, по словам Путина, «всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства»: «У нас с ним все так легко происходило что ли? И споры были и непонимание, но мы всегда хотели найти компромисс, и мы его находили. Это человек, с которым можно разговаривать».

По словам президента РФ, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы: «Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать. Мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет».

В последнее время в ЕС обсуждали возможность переговоров с Россией. В качестве одного из главных претендентов на роль переговорщика с Россией некоторые СМИ называют президента Финляндии Александра Стубба. Ожидается, что этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС в июне.