Азербайджан с OpenAI начинает разработку первой в регионе адаптивной платформы обучения

23:29 117

Министерство науки и образования и OpenAI начали сотрудничество в разработке адаптивной платформы обучения. Разработка и внедрение платформы планируются в рамках проекта «Цифровая школа».

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством науки и образования, Министерством цифрового развития и транспорта и компанией OpenAI, предусматривает создание адаптивных возможностей обучения на основе искусственного интеллекта для более чем 500 000 студентов, сообщили в Миннауки.

Платформа будет интегрирована в существующую национальную образовательную программу и будет функционировать как дополнительный инструмент на основе искусственного интеллекта. Разрабатываемое решение позволит проводить индивидуальную диагностику знаний и навыков учащихся, предоставлять персонализированные задания в процессе обучения и оказывать индивидуальную поддержку в обучении на основе искусственного интеллекта, адаптированную к потребностям каждого ученика. Платформа также будет предоставлять учителям, школьным администраторам и министерству показатели эффективности в режиме реального времени.

На начальном этапе приложение будет внедрено в формате пилотного проекта. Внедрение платформы будет осуществляться с учетом принципов педагогического контроля, соответствия национальной учебной программе, непрерывной оценки и защиты данных.

В ходе подписания соглашения министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что, создавая возможности для учителей и учащихся эффективно использовать новые инструменты искусственного интеллекта, формируется ответственное применение этих технологий. Сотрудничество с OpenAI способствует интеграции искусственного интеллекта в образование и соответствует приоритетам «Плана действий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы», утвержденного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Руководитель образовательных и государственных программ OpenAI Кевин Миллс отметил, что Азербайджан демонстрирует продуманный и амбициозный подход к применению искусственного интеллекта в образовании. Партнерство между OpenAI и Министерством науки и образования основано на мощной национальной цифровой инфраструктуре и стремлении поддерживать учащихся и преподавателей в практическом и ответственном использовании искусственного интеллекта. Он также рассказал об исследованиях OpenAI, посвященных тому, как ее платформа, которая будет разработана на основе API-технологий, будет поддерживать обучение, улучшать учебный процесс и способствовать формированию важных для будущего навыков учащихся.

В рамках сотрудничества Министерство цифрового развития и транспорта и Open AI будут совместно работать над развитием национальной инновационной экосистемы в области искусственного интеллекта. Указанное направление предусматривает организацию хакатонов, мероприятий в формате build days, а также структурированное сотрудничество в области исследований и разработок. Цель – укрепить позиции Азербайджана как регионального центра решений на основе искусственного интеллекта.

