Суд решил: убрать имя Трампа из Центра Кеннеди

В Соединенных Штатах суд запретил переименование главного театрально-концертного комплекса в Вашингтоне, а также заблокировал планы его капитального ремонта. Постановления вынес федеральный окружной судья Кристофер Купер.

Решения касаются Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. С 18 декабря 2025 года эта площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа. Предполагалось, что в июле центр, работу которого контролирует американское правительство и который в Вашингтоне именуют порой «неофициальным министерством культуры США», закроется на реновацию продолжительностью примерно два года.

Однако несколько американских исторических и архитектурных обществ подали в марте в суд на совет управляющих центра в связи с этими планами. По мнению истцов, ответчик пытается действовать, не заручившись необходимым для того согласием Конгресса США, а также в обход требуемых федеральных проверок. Белый дом отверг претензии такого рода как необоснованные.

Тем не менее судья Купер встал на сторону истцов. «Суд пришел к выводу, что совет управляющих превысил свои полномочия, в одностороннем порядке назвав Кеннеди-центр в честь президента Трампа. ...Название Кеннеди-центру было дано Конгрессом, и только Конгресс может его изменить», - говорится в постановлении Купера. Оно требует в течение двух недель убрать со здания центра нанесенные на него администрацией комплекса надписи с упоминанием Трампа.

Кроме того, судья временно запретил совету управляющих начинать реализацию планов реновации. При этом Купер согласился с доводами о том, что центру «остро необходим» капитальный ремонт. Он фактически предписал доработать такие планы.