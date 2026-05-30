США заявили о конфискации около миллиарда криптовалюты Ирана

Соединенные Штаты арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

Ранее в апреле этого года Бессент подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по заявлению американской стороны, связаны с Ираном.