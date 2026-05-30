Эмираты били по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки авиаударов по целям в Иране в первые дни американо-израильской военной операции, а также после объявления о прекращении огня. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их утверждению, ВВС ОАЭ сыграли гораздо более значительную роль в нанесении ударов по Ирану, чем ранее сообщалось. Как указали источники, Израиль и США предоставляли ОАЭ оперативную разведывательную информацию для нанесения авиаударов по различным иранским объектам на побережьях Персидского залива и Ормузского пролива. В основном они были направлены на острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, портовый город Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван и нефтехимический комплекс в Эселуйе на побережье Персидского залива.

Газета The Telegraph ранее со ссылкой на информированные источники сообщала, что представители администрации Дональда Трампа призывали ОАЭ взять под свой контроль остров Лаван, который был подвергнут тайным ударам ВВС ОАЭ в начале апреля. Удары были нанесены по крупному нефтеперерабатывающему заводу, они на несколько месяцев вывели из строя большую часть мощностей объекта.