Доллар не в почете?

На фоне геополитической неопределенности и роста госдолга США богатейшие семьи мира сокращают вложения в американский доллар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

Согласно опросу, около двух третей семейных офисов ожидают ослабления доверия к американской валюте как к мировому резервному активу в течение ближайшего года. Почти половина респондентов считает, что их инвестиционные портфели слишком зависимы от американской валюты.

Более четверти опрошенных сообщили, что уже сократили вложения в долларовые активы или планируют это сделать.

Опрос проводился с 22 января по 30 марта 2026 года – еще до того, как доллар начал опережать многие другие валюты по динамике курса.

Одновременно богатые семьи мира сохраняют высокий интерес к альтернативным инвестициям. В частности, семейные офисы наращивают вложения в частный капитал, инфраструктурные проекты и недвижимость.

В отчете также указывается, что инвесторы все внимательнее оценивают региональную диверсификацию активов и ищут способы снизить зависимость от отдельных валют и рынков.

По данным UBS, семейные офисы, принявшие участие в опросе, управляют состоянием семей со средним чистым капиталом около $2,7 млрд, средний объем активов под управлением составляет примерно $1,1 млрд.