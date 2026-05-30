Российские истребители вошли в небо стран Балтии. Их перехватили французы

Вооруженные силы Франции сообщили, что два российских истребителя Су-30 вошли в воздушное пространство стран Балтии, для их сопровождения в воздух были подняты французские истребители Rafale, передает Би-би-си.

В сообщении французских военных в соцсети Х сказано, что российские самолеты вошли в воздушное пространство над странами Балтии «без плана полета». Истребители Rafale взлетели с авиабазы НАТО в литовском городе Шауляй «в крайне короткий срок» после получения приказа, пишут военные.

Армия Франции не уточняет, в воздушное пространство какой именно страны входили российские истребители: Латвии, Литвы или Эстонии. Также не уточняется, когда именно произошел этот инцидент.