Как Россия может применить в Армении «украинский сценарий»

В Крыму лимит на продажу бензина. Не лучше и на других захваченных РФ территориях

01:25 350

Власти аннексированного РФ Крыма объявили, что с 30 мая ограничат продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров «в одни руки один раз в сутки».

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — заявил «глава региона» Сергей Аксенов.

По данным «минтопэнерго» Крыма, на большинстве заправок АИ-95 уже отсутствует; АИ-92 и дизтопливо все еще есть, но тоже не везде. 

22 мая в аннексированном Севастополе ввели аналогичные ограничения (20 литров бензина в одни руки, дизель — по талонам). А 29 мая «губернатор» Михаил Развожаев сообщил о «временном» отсутствии АИ-92 и АИ-95 на заправках города и о дефиците солярки.

«Власти» объясняют недостаток бензина в Крыму «логистическими сложностями».

Не лучше ситуация и на других захваченных РФ территориях Украины: лимиты на продажу топлива действуют в захваченной части Запорожской области и в «ДНР».

В последние месяцы украинские военные усилили удары по российским НПЗ, в результате, по сведениям Reuters, прекратили или замедлили работу все основные НПЗ в центральной части РФ. Кроме того, как пишут на этой неделе сразу несколько западных СМИ, ВСУ стали активно обстреливать дронами наземный коридор в Крым, который проходит через захваченные части Херсонской и Запорожской областей Украины. В пятницу назначенный Россией «глава администрации Запорожской области» Евгений Балицкий призвал «без особой необходимости» не пользоваться недавно построенной Москвой трассой Р-280, которая идет вдоль побережья Азовского моря, соединяя Ростов-на-Дону с Крымом через захваченные Мариуполь и Мелитополь. Он объяснил это тем, что Украина минирует трассу с применением дронов.

