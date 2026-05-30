Секретные переговоры Гренландии, Дании и США

Представители Гренландии, Дании и США провели секретную встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить соглашение о будущих отношениях между сторонами, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники.

Позиции Копенгагена и Нуука (столица Гренландии) остались неизменными. «Вчера в Вашингтоне состоялась еще одна секретная переговорная встреча между США, Гренландией и Данией... Датские и гренландские переговорщики очень четко донесли до американцев, что никаких разговоров об утрате суверенитета не будет», – сообщила DR.

В переговорах участвовали дипломат Йеппе Транхольм-Миккельсен, представитель Гренландии Миннигуак Клейст и заместитель советника президента США Майкл Нидхэм.

По информации DR, стороны также обсуждали присутствие других государств в Гренландии, в том числе Китая. Россия на переговорах не упоминалась.