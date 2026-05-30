Беспилотники для Украины будут производить и в Канаде

Канада и Украина укрепляют оборонно-промышленное сотрудничество и запускают проект по производству украинских беспилотных систем на территории североамериканской страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отметили, что проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде. Произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.

Соглашение подписали представители министерств обороны Украины и Канады. В его рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel. Ожидается, что проект, который будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским военным оборудования для проведения разведки и планирования операций.

В конце апреля стало известно, что Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников: планируют изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии.