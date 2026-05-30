В Грузии распродадут 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Правительство Грузии намерено выставить на аукцион коллекцию вин, принадлежавших Иосифу Сталину, сообщает Reuters.

Деньги, вырученные с продажи, власти направят на открытие школы виноделия в Грузии.

Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тыс. бутылок редких французских и грузинских вин, часть из них датируется началом XIX века. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые на этой неделе.

По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие российским императорам Александру III и Николаю II. Они попали к Сталину после захвата винной коллекции династии Романовых в 1917 году.