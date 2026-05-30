Новоиспеченная азербайджанка исполнила четверной сальхов

Фигуристка Вероника Жилина, на днях получившая разрешение выступать за Азербайджан, исполнила на тренировке четверной сальхов - сложнейший прыжок, которым в женском фигурном катании владеют немногие.

«Хочется пожелать Веронике сил в новом сезоне и чтобы все ее мечты обязательно исполнились! А мы всегда рядом», – написал Плющенко.

18-летняя Вероника Жилина до 2023 года выступала за Россию. В мае этого года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдала спортсменке официальное открепление для перехода в Азербайджан.

Сын Евгения Плющенко Александр, которому 13 лет, также будет выступать за Азербайджан. Сам Евгений недавно побывал в Баку с мастер-классом.