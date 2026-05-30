Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
США за транскаспийский экспорт газа Туркменистана

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, состоявшейся 29 мая, заявил о поддержке Вашингтоном диверсификации экспорта природного газа из этой страны. Соответствующая информация содержится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

Как отметил представитель Госдепартамента, Рубио выразил «решительную поддержку» США диверсификации экспорта природного газа из Туркменистана по транскаспийским маршрутам. В заявлении уточняется:

«Он (Марко Рубио) выразил признательность министру иностранных дел (Туркменистана Рашиду) Мередову за прогресс по недавним коммерческим сделкам. Министр Мередов и госсекретарь Рубио также обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и торговли», - добавил Пиготт.

Туркменистан является одним из крупных в мире экспортеров природного газа. Рашид Мередов в апреле заявлял, что одним из ключевых вопросов энергетической повестки Туркменистана является поставка природного газа в страны ЕС.

