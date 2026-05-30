Украина уничтожила «Искандер» и два Ту-142

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о том, что ночью украинские дроны уничтожили ракетный комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге.
Ту-142 — морской патрульный и противолодочный самолет, созданный для поиска и уничтожения атомных подводных лодок противника. Он часами патрулирует океан и, сбрасывая гидроакустические буи, может нести противолодочные торпеды и глубинные бомбы.
May 30, 2026
*** 10:13
Украинцы ударили по топливным объектам в Ростовской области и Краснодарском крае.
По данным властей Ростовской области, в Таганроге в результате атаки произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта. Власти заявили, что пожар якобы ликвидирован, разлива нефтепродуктов не произошло.
Повреждены погрузочная инфраструктура причала и административное здание.
В Армавире, по данным городской администрации, под атаку попал объект «Южной нефтяной компании». На территории нефтебазы возник пожар, который, по заявлениям властей, уже потушили.
