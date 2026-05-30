Украина уничтожила «Искандер» и два Ту-142

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о том, что ночью украинские дроны уничтожили ракетный комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге.

Ту-142 — морской патрульный и противолодочный самолет, созданный для поиска и уничтожения атомных подводных лодок противника. Он часами патрулирует океан и, сбрасывая гидроакустические буи, может нести противолодочные торпеды и глубинные бомбы.