Арабы отказались платить иранцам

Визит высокопоставленной иранской делегации в Доху, которую возглавил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, завершился дипломатической неудачей для Тегерана, пишет Iran International со ссылкой на осведомленный источник.
Иран потребовал немедленной и безусловной разблокировки $12 млрд наличными после подписания предварительного меморандума с США, однако катарская сторона отказалась.
Доха, по словам собеседников Iran International, согласилась предоставить лишь часть суммы и только на ограниченных условиях.
В итоге Иран не получил прямого доступа к средствам, а детали переговоров стороны договорились не разглашать, чтобы не осложнять дальнейший диалог с Вашингтоном.