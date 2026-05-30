USD 1.7000
EUR 1.9770
RUB 2.3795
Подписаться на уведомления
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Новость дня
Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану

Загадочный инцидент на гигантском каспийском нефтяном месторождении

ДОБЫЧА РЕЗКО УПАЛА
Отдел информации
10:38 1946

Загадочный инцидент, произошедший 26 мая на гигантском нефтяном месторождении «Тенгиз» у побережья Каспийского моря в Казахстане, привел к резкому падению добычи. Подробности происшествия на месторождении, разрабатываемом консорциумом во главе с американской компанией Chevron, не разглашаются.

Два источника в отрасли сообщили Reuters, что добыча на месторождении «Тенгиз», крупнейшем в Казахстане, резко упала в результате аварии.

Первые два источника сообщили, что суточная добыча на месторождении, которое только что оправилось от предыдущего инцидента, во вторник упала до 5 000 – 10 000 тонн по сравнению с обычным уровнем в 125 000 тонн (около 995 000 баррелей).

Источники, говорившие на условиях анонимности в связи с деликатностью ситуации, не предоставили никаких подробностей об аварии или ее причинах, но заявили, что ожидают постепенного восстановления добычи нефти примерно в течение недели.

Третий источник сообщил, что добыча на этом месторождении, эксплуатируемом компанией «Тенгизшевройл», по состоянию на 27 мая составляла около 82 000 метрических тонн.

В своем пятничном заявлении компания Chevron проинформировала, что 28 мая на части нефтяного месторождения «Тенгиз» произошли «незначительные сбои в работе», и добыча восстанавливается. Более подробной информации компания не предоставила.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что постоянно следит за ситуацией.

«28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании «Тенгизшевройл» произошел сбой, приведший к временному снижению добычи нефти», — говорится в заявлении представителя министерства энергетики.

«Никаких рисков для персонала, населения или окружающей среды обнаружено не было», — указывается в заявлении.

Казахстан производит 2% мирового суточного объема сырой нефти. Основная часть сырья экспортируется по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума в российский порт Новороссийск.

Добыча на месторождении «Тенгиз», расположенном на западе Казахстана, была полностью восстановлена только к апрелю после того, как в январе производство останавливалось из-за проблем с распределением электроэнергии.

«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»?
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»? Марк Григорян комментирует haqqin.az
02:59 13291
США хвалят Китай и критикуют Европу
США хвалят Китай и критикуют Европу
11:56 210
Трамп может стать дороже Франклина
Трамп может стать дороже Франклина
10:52 919
Загадочный инцидент на гигантском каспийском нефтяном месторождении
Загадочный инцидент на гигантском каспийском нефтяном месторождении ДОБЫЧА РЕЗКО УПАЛА
10:38 1947
Арабы отказались платить иранцам
Арабы отказались платить иранцам
10:29 1353
Москва вызывает посла в Ереване
Москва вызывает посла в Ереване
10:17 1876
Украина уничтожила «Искандер» и два Ту-142
Украина уничтожила «Искандер» и два Ту-142 обновлено 11:19; видео
11:19 2156
В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента
В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента фото; видео; обновлено 23:59
29 мая 2026, 23:59 18452
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев обновлено 23:37
29 мая 2026, 23:37 7111
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
29 мая 2026, 21:44 7513
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
29 мая 2026, 20:39 3962

ЭТО ВАЖНО

«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»?
«Большая переброска»: что если Россия отправит в Армению «стотысячный десант»? Марк Григорян комментирует haqqin.az
02:59 13291
США хвалят Китай и критикуют Европу
США хвалят Китай и критикуют Европу
11:56 210
Трамп может стать дороже Франклина
Трамп может стать дороже Франклина
10:52 919
Загадочный инцидент на гигантском каспийском нефтяном месторождении
Загадочный инцидент на гигантском каспийском нефтяном месторождении ДОБЫЧА РЕЗКО УПАЛА
10:38 1947
Арабы отказались платить иранцам
Арабы отказались платить иранцам
10:29 1353
Москва вызывает посла в Ереване
Москва вызывает посла в Ереване
10:17 1876
Украина уничтожила «Искандер» и два Ту-142
Украина уничтожила «Искандер» и два Ту-142 обновлено 11:19; видео
11:19 2156
В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента
В многоэтажку в Румынии врезался российский дрон: новые детали громкого инцидента фото; видео; обновлено 23:59
29 мая 2026, 23:59 18452
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев
Зеленский и Минобороны предупреждают украинцев обновлено 23:37
29 мая 2026, 23:37 7111
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
Путин из Казахстана: «У России есть средства сровнять с землей всех...»
29 мая 2026, 21:44 7513
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
Путин: «Наши войска наступают». А когда закончится война, «сказать невозможно»
29 мая 2026, 20:39 3962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться