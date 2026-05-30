Загадочный инцидент на гигантском каспийском нефтяном месторождении

Загадочный инцидент, произошедший 26 мая на гигантском нефтяном месторождении «Тенгиз» у побережья Каспийского моря в Казахстане, привел к резкому падению добычи. Подробности происшествия на месторождении, разрабатываемом консорциумом во главе с американской компанией Chevron, не разглашаются.

Два источника в отрасли сообщили Reuters, что добыча на месторождении «Тенгиз», крупнейшем в Казахстане, резко упала в результате аварии.

Первые два источника сообщили, что суточная добыча на месторождении, которое только что оправилось от предыдущего инцидента, во вторник упала до 5 000 – 10 000 тонн по сравнению с обычным уровнем в 125 000 тонн (около 995 000 баррелей).

Источники, говорившие на условиях анонимности в связи с деликатностью ситуации, не предоставили никаких подробностей об аварии или ее причинах, но заявили, что ожидают постепенного восстановления добычи нефти примерно в течение недели.

Третий источник сообщил, что добыча на этом месторождении, эксплуатируемом компанией «Тенгизшевройл», по состоянию на 27 мая составляла около 82 000 метрических тонн.

В своем пятничном заявлении компания Chevron проинформировала, что 28 мая на части нефтяного месторождения «Тенгиз» произошли «незначительные сбои в работе», и добыча восстанавливается. Более подробной информации компания не предоставила.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что постоянно следит за ситуацией.

«28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании «Тенгизшевройл» произошел сбой, приведший к временному снижению добычи нефти», — говорится в заявлении представителя министерства энергетики.

«Никаких рисков для персонала, населения или окружающей среды обнаружено не было», — указывается в заявлении.

Казахстан производит 2% мирового суточного объема сырой нефти. Основная часть сырья экспортируется по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума в российский порт Новороссийск.

Добыча на месторождении «Тенгиз», расположенном на западе Казахстана, была полностью восстановлена только к апрелю после того, как в январе производство останавливалось из-за проблем с распределением электроэнергии.