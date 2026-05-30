Трамп может стать дороже Франклина

В Конгрессе рассматривается соответствующий законопроект, отметил министр финансов США.

«У нас будет такая (банкнота) с изображением президента Трампа, и в Палате представителей есть законопроект о размещении изображения президента Трампа на 250-долларовой купюре», - сказал глава минфина.

В случае реализации этой инициативы Дональд Трамп может стать первым за последние 150 лет человеком, чей портрет появится на долларовой банкноте при жизни. Как пишет The Washington Post, продвижением идеи занимаются казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун, оказывая давление на Бюро гравировки и печати с целью ускорить выпуск новой купюры.

Сейчас самой крупной действующей банкнотой США является купюра в 100 долларов. На ней изображен дипломат и ученый Бенджамин Франклин, который не был президентом США.