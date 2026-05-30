Гусейнзаде и Балаогланов призывают не ехать на войну с Украиной

Два бывших заключенных из России — уроженцы Азербайджана Интигам Гусейнзаде и Сахиб Балаогланов — рассказали, что были вынуждены подписать контракты с Минобороны РФ во время отбывания наказания в российских колониях и впоследствии отправлены на войну против Украины.

По их словам, заключенных в колониях подвергали давлению и фактически принуждали к подписанию контрактов через систему ФСИН и минобороны.

Бывшие осужденные также утверждают, что обещанные выплаты в размере около 200 тысяч рублей в месяц им практически не поступали. Они рассказывают о жестком контроле внутри подразделения, где даже посещение туалета происходило под конвоем. По их словам, раненых заключенных зачастую не эвакуировали с поля боя, а тела погибших сослуживцев нередко оставались на позициях и не вывозились.