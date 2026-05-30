Subway Azərbaycan организовал посещение вечера КВН для детей из семей шехидов и ветеранов

При поддержке Subway Azərbaycan 90 детей из семей шехидов и ветеранов Отечественной войны вместе с родителями посетили вечер КВН «Планета Парни из Баку».

Для гостей была организована культурно-развлекательная программа, посвященная памяти Джабира Иманова и развитию телевизионного КВН в Азербайджане. Для детей и их родителей этот вечер стал возможностью провести время вместе и стать частью памятного культурного события.

После завершения программы юные гости встретились с заслуженным артистом Таиром Имановым, пообщались с ним и сделали памятные фотографии.

Проект стал одной из первых социальных инициатив Subway Azərbaycan в стране и отражает внимание бренда не только к развитию сети, но и к участию в общественной жизни.

Напомним, Subway — одна из крупнейших международных сетей ресторанов, специализирующихся на сэндвичах, представленная более чем в 37 000 точках по всему миру. Открытие первых ресторанов Subway в стране планируется в начале июня. Выход бренда на азербайджанский рынок усиливает конкуренцию в сегменте быстрого обслуживания и отражает растущий интерес международных брендов к стране.