США хвалят Китай и критикуют Европу

Министр обороны США Пит Хегсет высоко оценил «стабильные» отношения США с Китаем и выразил признательность союзникам в Азии, при этом выступив с критикой Европы, отмечает Bloomberg.

Хегсет заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа будет отдавать приоритет сотрудничеству с «образцовыми союзниками», которые являются «наиболее способными, трезвомыслящими и готовыми защищать свои национальные интересы».

«Тем, кто считает, что может и в дальнейшем пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: те времена прошли. Союзники, которые отказываются активизироваться и нести свою долю ответственности за нашу коллективную оборону, столкнутся с очевидными изменениями в нашем сотрудничестве», – сказал он.

Хегсет похвалил страны Азиатско-Тихоокеанского региона за укрепление собственных оборонных возможностей, особо выделив Южную Корею как пример для подражания.

В то же время он раскритиковал давних партнеров в Европе и НАТО, заявив, что им «нужно принять несколько важных решений».