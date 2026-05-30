Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Очередной санкционный удар: активы Шамхани также в списке

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЯРОСТЬ» ПРОТИВ ТЕГЕРАНА
11:58

29 мая Госдепартамент США ввел новые санкции против Ирана. Ограничения, утвержденные на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня и ядерной проблеме, затронули несколько компаний и танкеров его «теневого флота». Все они являются частью сети Мохаммада Хоссейна Шамхани по прозвищу «Гектор» — сына Али Шамхани, бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, погибшего в результате авиаудара в Тегеране 28 февраля.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что эта акция — часть вашингтонской кампании «Экономическая ярость» (Economic Rage) против Ирана.

«В рамках программы “Экономическая ярость” США нацелились на тайный флот иранского режима и незаконные нефтяные сети, — написал Пиготт в соцсети X. — Сегодняшние санкции перекрывают миллиардные поступления, которые финансируют Корпус стражей исламской революции, прокси-силы и нападения на наших партнеров».

Госдепартамент заявляет, что новый пакет санкций включает восемь танкеров, используемых для перевозки иранской нефти и нефтехимической продукции, восемь компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях, а также еще три компании и одно частное лицо, занимающиеся торговлей иранским сырьем.

Одновременно с этим Министерство финансов США вводит санкции против сети по продаже нефти, которая способствовала транспортировке десятков миллионов баррелей иранской нефти, напрямую финансируя Корпус стражей исламской революции (КСИР), Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и его военный аппарат.

В числе компаний, попавших под санкции, оказалась базирующаяся в Гонконге EVER SHINING LIMITED, которая была определена как коммерческий управляющий и зарегистрированный владелец танкеров MAYMEI и FLORA. Власти США утверждают, что эти суда неоднократно загружали иранские нефтехимические грузы. Компания Ever Shining Limited вошла в состав обширной «теневой флотилии» и империи незаконной контрабанды нефти, контролируемой иранским бизнесменом Мохаммадом Хоссейном Шамхани. Используя политическое влияние своего отца, Мохаммад Хоссейн создал разветвленную глобальную сеть, насчитывающую более 100 подставных компаний, финансовых посредников и судов.

Компания HK YUANHANG SHIPPING LIMITED (еще одно юридическое лицо из Гонконга) попала под санкции в связи с предполагаемыми поставками иранской нефтехимической продукции с использованием танкера YONGAN OCEAN.

Компания SEAFOAM MARINE LTD, зарегистрированная в ОАЭ, подверглась ограничениям за предполагаемую перевозку нефти иранского происхождения как минимум трижды в 2025 году.

США также внесли в санкционный список компанию CRYSTAL BLUE SKY INC, базирующуюся на Маршалловых островах. Она является коммерческим оператором танкера ILL GAP, который, по утверждению властей, перевозил иранскую нефть и другие незаконные грузы в период с 2025 по 2026 год.

Дополнительные санкции были введены в отношении базирующейся в ОАЭ компании SYMPHONY SHIPPING AND MARITIME MANAGEMENT INC, связанной с танкером HAUNCAYO, и компании VANGUARD MARINE VENTURES INC, связанной с танкером для перевозки сжиженного газа GAS NORA. Symphony Shipping — это фирма по управлению судами и торговле сырьевыми товарами. Она работает в рамках масштабной, непрозрачной глобальной сети судоходства, управляемой все тем же Мохаммадом Хоссейном Шамхани.

Гонконгская компания AGILITY SHIPPING LIMITED попала под санкции из-за предполагаемых перегрузок сырой нефти с судна на судно с участием танкера RCELEBRA, включая одну операцию с уже находившимся под санкциями танкером LONGBOW LAKE в январе 2026 года.

Зарегистрированная на Маршалловых островах компания TRASTOK SHIPPING CO., LTD также оказалась в черном списке в связи с предполагаемой перевалкой иранской нефти с использованием танкера THEA, включая зафиксированную в августе 2025 года перевалку 400 000 баррелей нефти с танкера LOTUS, ранее также попавшего под санкции.

Госдепартамент подчеркнул, что суда, участвующие в экспорте иранской нефти, часто используют обманные методы судоходства, включая «теневую деятельность» (отключение транспондеров) и перегрузку грузов с судна на судно (STS) для доставки товаров покупателям в третьи страны.

Госдеп предупреждает, что в результате принятых мер все имущество и имущественные интересы указанных выше лиц, находящиеся в Соединенных Штатах либо во владении или под контролем граждан США, блокируются. О них необходимо сообщить в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Кроме того, блокировке подлежат любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким подсанкционным лицам.

Все транзакции, совершаемые гражданами США или внутри Соединенных Штатов (включая транзит), которые касаются любого имущества или имущественных интересов лиц, включенных в санкционный список или находящихся под контролем OFAC, запрещены. Исключение составляют случаи, разрешенные общей или специальной лицензией, выданной OFAC, либо освобожденные от нее нормативными актами. Эти запреты включают в себя внесение любых взносов, предоставление денежных средств, товаров или услуг любым лицом в пользу подсанкционных лиц (или в их интересах), а также получение от них любых фондов, товаров или услуг.

