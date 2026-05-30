Неизвестные беспилотники добрались до Мюнхена

Работа аэропорта Мюнхена была временно приостановлена после появления в воздушном пространстве неопознанного объекта, предположительно, беспилотника.

В ночь на 29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском город Галаце неподалеку от границы с Украиной врезался российский беспилотник. В доме начался пожар, пострадали два человека.

МИД Румынии назвал произошедшее «серьезной и безответственной эскалацией» и вызвал российского посла, а президент страны Никушор Дан возложил ответственность на Москву. Генконсульство России в Констанце закрыто, генконсул объявлен персоной нон грата.

Бухарест попросил НАТО ускорить передачу Румынии средств противодействия дронам.