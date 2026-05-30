Трамп хочет одного. А иранцы хотят другого

Иранки с модными прическами, с распущенными волосами, без хиджаба, в узких джинсах спокойно ходят по улицам иранских городов. Не совсем трезвый старик с бутылкой недопитого алкоголя приветствует автомобильную колонну с женщинами из полувоенного ополчения «Басидж», укутанными в черную чадру, с автоматами Калашникова наперевес. Такие видео по «белой», то есть официально разрешенной иранскими властями сим-карте, заполнили запрещенные в Иране YouTube-каналы и социальные сети. Власть генералов КСИР таким образом посылает миру месседж: мы не такие, как аятоллы.

Известный иранский политолог Хамид Шаханаги в беседе с haqqin.az отметил, что после убийства верховного лидера Али Хаменеи в Иране военные взяли под свой контроль многоуровневое управление страной, которая раньше была в руках аятолл. По его утверждению, «военные парады, проправительственные демонстрации мелких госчиновников — декоративная народная поддержка, не имеющая ничего общего с реальным состоянием иранского общества. Люди хотят смены власти, которая в дни январских протестов расстреляла тысячи своих граждан… Власти продолжают вешать арестованных на январских демонстрациях. За последние 70 дней судебная власть казнила около 40 политических заключенных. Это вызвало одобрение со стороны спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, который, обращаясь к главе судебной власти Голамхоссейну Мохсену Эджеи, заявил, что судебная власть, несмотря на бомбардировки и угрозы со стороны врагов, не прекратила защищать права народа и бороться с внутренними убийцами, предателями нации и проявила себя с лучшей стороны». Иранцы разочарованы, но выжидают По словам иранского политолога, «несмотря на блокаду портов, в Иране нет дефицита продуктов питания. Власти находят деньги на выплаты зарплат репрессивному аппарату, чего не скажешь о пенсиях и социальных пособиях. По моим наблюдениям из общения с иранскими писателями, юристами, студентами, все больше людей считают, что Дональд Трамп хочет сохранения в Иране теократического режима. Он остановил войну в самый критический для власти момент. Были уничтожены почти все базы КСИР, штаб-квартиры сил «Басидж» даже в отдаленных провинциальных городах. Силовики прятались под мостами, спали в парках, началось дезертирство. Иранцы выжидали, когда можно было бы выходить на протесты.

Судьбу режима должен был решить сам иранский народ. Но Трамп неожиданно остановил войну под предлогом проблемы судоходства в Ормузском проливе. Сейчас по всему Ирану развешаны карикатуры, на которых Трамп висит на петле в виде Ормузского пролива. Все говорят о том, что США потерпели поражение от Ирана, и это отражается на переговорах, где из длинного списка американских условий остался только вопрос открытия Ормуза. Власти Ирана ведут переговоры с Оманом о новом режиме судоходства в Ормузе, в котором будет заложено право Ирана закрыть пролив исходя из своих геополитических интересов. Парадоксально: Иран диктует условия Америке, которая действует как страна-капитулянт». Тройка, семерка, Трамп… По мнению политолога, действия Трампа говорят о том, что ему нужен иранский режим, чтобы играть на глобальном фондовом рынке: «То он выдвигает ультиматум Ирану, после говорит о скорой сделке и «плодотворных переговорах», затем вновь грозится уничтожить иранскую инфраструктуру. Все его заявления вызывают колебания на нефтяных биржах, а кто-то зарабатывает на инсайдерской информации сотни миллиардов долларов. Но при этом страдает имидж Америки как сверхдержавы. Если США так быстро и легко проиграли войну Ирану, то что будет с американцами, если Китай решит вернуть Тайвань? Трамп называл Россию, а потом и НАТО «бумажным тигром», но пока все выглядит так, как будто «бумажный тигр» — это США». Тем не менее, считает политолог, власти Ирана даже не думают воспользоваться предоставленным США шансом на выживание. Генералы КСИР, сторонники жесткой линии, все время повышают ставки, выдвигают новые требования в отношении США. Они реально считают, что Ормузский пролив — это их «ядерное оружие», а Иран — сверхдержава. От имени верховного лидера дали ясно понять, что обогащенный уран ни в какую другую страну не вывезут. Более того, обсуждается возможность потребовать от США и арабских стран Персидского залива закрыть американские военные базы в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и Ираке. На устраиваемых властями демонстрациях по-прежнему звучит: «Смерть Америке! Смерть Израилю!». «Все это увеличивает вероятность возобновления ударов США по Ирану. Но, скорее всего, произойдет это после июньского чемпионата мира по футболу в США и ноябрьских промежуточных выборов в американский Конгресс», — считает эксперт.