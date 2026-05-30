Китайская ракета поразила американский истребитель?

13:07 1910

Американский истребитель F-15, который в прошлом месяце был сбит над юго-западом Ирана, вероятно, был поражен ракетой китайского производства, запущенной с плеча.

Как сообщается, в начале конфликта Китай также мог предоставить Ирану радар раннего предупреждения большой дальности, способный обнаруживать самолеты-невидимки (спроектированные для уклонения от радаров), о чем сообщили один из источников и американский чиновник, знакомые с ситуацией.

По словам источников, американские власти до сих пор расследуют обстоятельства того, как в апреле был сбит американский F-15E Strike Eagle. Это первый за десятилетие случай, когда истребитель США был уничтожен вражеским огнем.

Неясно, когда именно было передано военное оборудование. Однако использование Ираном оружия китайского производства осложняет отношения США с Пекином в то время, как президент Дональд Трамп обращается к Китаю за помощью в урегулировании конфликта. Переговоры о завершении войны продолжаются, даже несмотря на то, что США продолжают наносить удары, которые они называют «оборонительными».

По словам президента США Дональда Трампа, в прошлом месяце самолет был поражен ракетой, запущенной с плеча. Это оружие, также известное как «переносной зенитный ракетный комплекс», имеет длину около 2 метров и весит 18 килограммов, являясь недорогим и эффективным средством поражения низколетящих самолетов.

Экипаж истребителя F-15 благополучно катапультировался над Ираном. Пилота спасли в течение семи часов, но, по данным Пентагона, потребовалось два дня, чтобы найти и эвакуировать офицера систем вооружений, укрывавшегося у подножия гор Загрос.

Отвечая на вопрос об инциденте со сбитым F-15, представитель посольства Китая заявил: «Китай всегда действует осмотрительно и ответственно в отношении экспорта военной продукции и осуществляет строгий контроль в соответствии с китайским законодательством об экспортном контроле и международными обязательствами. Китай выступает против безосновательных клеветнических заявлений и злонамеренных инсинуаций».

