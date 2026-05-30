Сабина Алиева поведала итальянцам о правах человека

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в Международной конференции омбудсменов на тему «Гражданская защита, права и демократические инновации» в Италии.

Во время своего выступления на сессии «Будущее института омбудсмена в мире», прошедшей в рамках мероприятия, омбудсмен отметила, что процесс технологического развития и цифровизации формирует новые вызовы в сфере защиты прав и свобод человека, охраны персональных данных и цифрового равенства.

Сабина Алиева подчеркнула, что институт омбудсмена и национальные учреждения по правам человека «являются важными демократическими механизмами, обеспечивающими правовой диалог между государством и гражданином и служащими эффективной защите прав человека».

Она проинформировала о «деятельности, осуществляемой в направлении защиты прав и свобод человека», доведя до внимания, что аппарат омбудсмена Азербайджана также «выполняет функции национального превентивного и независимого механизма мониторинга, выступает с инициативами по совершенствованию законодательства и проводит просветительские мероприятия».

Омбудсмен отметила, что применение цифровых технологий играет важную роль в защите прав человека, добавив, что call-центр «916», официальный веб-сайт и платформы социальных сетей создают условия для формирования более доступных и оперативных механизмов обращения для граждан.

Сабина Алиева довела до внимания, что «дезинформация, информационные манипуляции и киберугрозы создают новые риски в сфере защиты прав человека». Она подчеркнула важность «усиления международного сотрудничества, обмена опытом и информацией, совместных инициатив и международной солидарности между институтами омбудсменов».