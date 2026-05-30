Зеленский ввел санкции против иранцев, узбекистанцев, казахстанцев и других

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций, синхронизированных с 20-м пакетом ограничительных мер Евросоюза. Под санкции попали 16 граждан России и 31 компания из РФ, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированных территорий Украины.

Ограничения затронули руководителей российских предприятий, представителей военных структур, а также компании оборонно-промышленного комплекса, производителей систем радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения и компонентов для дронов.

Кроме того, санкции введены против 19 граждан Ирана, 7 граждан Судана и 11 иранских компаний, связанных с программами производства баллистических ракет и дронов.