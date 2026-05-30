Трамп не принял «окончательного решения» по Ирану
Азербайджан против Франции в матче за 1-е место

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:11 965

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу выйдет на свой третий матч на чемпионате Европы в Братиславе.

В заключительном матче группового этапа ее соперником будет сборная Франции. В этой игре, которая начнется в 15:15 по бакинскому времени, определится, какая команда займет 1-е место в группе «F».

Азербайджан в первых двух встречах обыграл Австрию (1:0) и Италию (3:0). Французы сыграли вничью с итальянцами (0:0) и обыграли австрийцев (3:1).

Перед заключительным туром у команды Эльшада Гулиева 6 очков, у Франции - 4, у Италии - 1, у Австрии очков нет.

Всего в чемпионате Европы принимают участие 24 сборные. Они распределены по шести группам. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные среди занявших третьи места.

Наша сборная уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. Вопрос лишь в том, какое место в группе она займет. От этого будет зависеть, кто станет соперником азербайджанских футболистов в первом раунде плей-офф. Если Азербайджан не проиграет сегодня Франции, то сыграет в 1/8 финала со второй командой группы «E» — Казахстаном. В противном случае действующие чемпионы мира попадут на вторую команду группы «B» (Чехия, Болгария или Израиль).

Сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2022 году. Тогда турнир также проходил в Словакии. Ну а в прошлом году в Баку Азербайджан впервые завоевал титул сильнейшей сборной планеты.

